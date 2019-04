Gezin met drie kinderen verliest woning nadat stofzuiger in stopcontact tijdens citytrip vuur vat: “Voortaan alles uit stekker” Jelle Houwen

10 april 2019

13u09 4 Torhout Een gezin met drie kinderen kan voorlopig niet meer terecht in hun huis in de Keibergstraat in Torhout. “We waren op de terugweg van een citytrip naar Berlijn toen de app op mijn gsm plots melding maakte van een serieuze temperatuurstijging in huis”, zegt bewoner W.D. “Bleek dat de steelstofzuiger met accu nog in het stopcontact zat en vuur had gevat.”

Het was voor W.D. en zijn vrouw flink schrikken toen ze maandagnacht met de trein op de terugweg waren van de luchthaven na een citytrip van enkele dagen in Berlijn. De drie kinderen van het gezin waren niet mee op reis en sliepen bij oma. “Even na middernacht kreeg ik op mijn smartphone een melding van een inbraakalarm”, doet W.D. het verhaal. “In het verleden is er al eens ingebroken bij ons en toen liet ik een alarm installeren. Maar omdat het kort naeen enkele keren vals alarm was geweest, schonk ik er geen aandacht aan. Maar plots gaf een andere app op mijn smartphone plots óók een alarm. Het gaat om een app die verbonden is met het weerstation in onze woning en de temperatuur weergeeft. Als IT’er ben ik wel geïnteresseerd in die dingen. Die app gaf aan dat de temperatuur boven de 40 graden was gestegen, iets dat dus absoluut niet normaal was.”

Beter stroom gewoon afsluiten

W.D. verwittigde zijn broer, die vlakbij woont en brandweerman in Torhout is. Die had meteen in de gaten dat de woning vol rook hing. Hij ging niet naar binnen, maar belde zijn collega’s. De brandweer van Torhout drong de woning binnen en had het vuur na enkele minuten al onder controle. Een steelstofzuiger op accu die in het stopcontact was blijven zitten tijdens de reis bleek de boosdoener. “Daar ben ik erg van geschrokken”, vervolgt W.D. “Ik ben al altijd voorzichtig en heb zelfs een lijstje van alle apparaten die uit de stekker moeten als we weggaan. Deze keer was ik die blijkbaar vergeten. Ik zal hieruit lessen trekken en dat lijstje zelfs uitbreiden. Ik overweeg zelfs om de stroom dan gewoon af te sluiten maar waar stopt zoiets?”

Alles onder roet

“In ieder geval is de schade toch aanzienlijk. De stofzuiger is opgebrand, de vloer is daar kapot, de schooltasjes van de kinderen zijn gesmolten maar bovenal: de hele woning zit onder het dikke, kleverige roet. Zelfs in afgesloten kasten zit het roet. Het is er zelfs moeilijk ademen. Daarom kunnen we er voorlopig niet meer wonen. Het is wachten tot een professionele firma alles komt schoonmaken.” Tot zolang logeert het gezin bij familie vlakbij.