Gezin geeft alles op om Franse chambres d'hôtes te openen 07 april 2018

Je job opgeven, je woning verkopen, voorgoed verhuizen naar Frankrijk en er chambres d'hôtes uit de grond te stampen. Jim (38), Annelore (33) en hun zoontje Mattìa (5) wagen over twee weken de sprong.





Annelore Maes (hoofdmedewerker van het faciliteitenbeheer van stad Torhout), Jim Verleye en hun zoontje Mattìa uit Koekelare verhuizen naar een oude boerderij in het dorpje Saint-Priest-des-Champs in de Auvergne. "Ik doe mijn job als brandweerman en ambulancier erg graag, maar word dagelijks geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven", vertelt Jim. Ook Annelore kwam tot dergelijk inzicht. "Het overlijden van mijn broer op 42-jarige leeftijd heeft mij tot denken aangezet", zegt Annelore. Over een jaar willen ze hun eerste gasten verwelkomen. Meer info op de Facebookpagina 'Bouwen aan chambres d'hôtes Quatre Mains' of chambresquatremains.blogspot.be. (BBO/BHT)