Gewonde bij botsing 28 maart 2018

Bij een ongeval in de Kortemarkstraat in Torhout is maandagmiddag een 22-jarige vrouw lichtgewond geraakt. Bestuurder C.M. uit Kortemark reed bij het kruisen ter hoogte van de Kruiskensstraat tegen de wagen van de 63-jarige C.D. uit Torhout. De vrouw raakte daarbij lichtgewond. (JHM)