Gevallen met scooter 27 november 2018

In de Oostendestraat in Torhout is een man zondagnacht even na middernacht ten val gekomen met zijn scooter. Hoe het ongeval met de 53-jarige D.L. uit Torhout gebeurde, is niet duidelijk. De man werd met lichte verwondingen naar het Sint-Rembertziekenhuis gebracht. (JHM)