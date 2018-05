Geldwaarde op toegangsbandje in Land of Love 12 mei 2018

Het dancefestival Land of Love stapt af van het systeem met drank- en eetbonnen op de festivalweide. Bezoekers zullen, net zoals ook bij andere festivals, geldwaarde kunnen plaatsen op hun toegangsbandje en zo hun aankopen betalen. Daarvoor worden stands voorzien op het terrein. De resterende waarde op het polsbandje kan nadien terug gerecupereerd worden.





Land of Love vindt plaats op 25 augustus op de nieuwe weide tussen de Warandestraat en Steenveldstraat. Er komt een gigantisch podium van 37 meter breed en 21 meter hoog. "Het grootste podium in de festivalgeschiedenis van Torhout en omstreken", zegt organisator Frederick Muys. "We hebben geleerd uit de eerste editie en passen onder meer vernieuwingen toe aan de toiletten en de parkings. Zo zal er naast het festival een betalende parking beschikbaar zijn voor de bezoekers. Wie gratis wil parkeren, kan terecht aan de Mast, het station en Infrax. Shuttlebussen brengen iedereen ter plaatse." Er komen ook meer eetstands. Op het hoofdpodium staan onder meer Sandro Silva, CJ Bolland, Mark with a K en Lennert Wolfs. (BHT)