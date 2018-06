Geld kunstveiling belandt niet bij Tordale, want organisator betaalt eigen schulden af 12 juni 2018

02u35 0 Torhout De uitbater van een brasserie in Kortrijk heeft in 2016 een deel van de opbrengst van een kunstveiling, ten voordele van Tordale uit Torhout, in eigen zak gestoken. Dat bleek gisteren in de rechtbank.

Dirk C. (55), bij de gemeenteraadsverkiezingen ook kandidaat op de lijst Kortrijk Vooruit, stond terecht voor misbruik van vertrouwen. Hij riskeert een celstraf van één maand en een boete. In brasserie 't Eiland waren er in 2016 een tentoonstelling en veiling van kunstwerken van De Beelderij uit Lichtervelde, een artistiek kunstatelier voor personen met een beperking. De opbrengst van 3.221 euro zou naar de vzw Tordale uit Torhout gaan, die personen met een verstandelijke beperking ondersteunt.





Meteen na het einde van de tentoonstelling gaf Dirk C. 635 euro af. Maar de rest, ruim 2.500 euro, liet op zich wachten. Talloze telefoontjes en een aangetekende ingebrekestelling leverden niets op waardoor uiteindelijk klacht werd ingediend. C. bleek het geld te hebben gebruikt om eigen schulden af te betalen. "Hij had het door wegenwerken in de buurt even financieel moeilijk", pleitte zijn advocaat. Ondertussen betaalde Dirk C. wél het geld van de veiling volledig terug. Hij vroeg de rechter er of hij zonder straf kon van afkomen. Volgende week moet hij het bewijs van terugbetaling aan de rechter voorleggen. Het vonnis volgt dan op 25 juni. (LSI)