Gekende paardenkweker en ‘boom van een vent’ slaat fotograaf op de neus tijdens ruiterevenement en riskeert nu celstraf met uitstel JHM

09 april 2019

13u23 0 Torhout Een 56-jarige professionele paardenkweker riskeert een celstraf met uitstel onder voorwaarden omdat hij een fotograaf twee klappen verkocht op een ruiterevent in Torhout.

De feiten dateren van 23 juli 2017 en gebeurden op de Flandria Ranch in Torhout. Daar eindigde toen net een driedaags event. “Mijn cliënt heeft een grote passie als fotograaf bij sportevenementen en was al enige tijd verbonden aan de West-Vlaamse Unie voor de Ruitersport”, sprak de advocaat van slachtoffer N.C. “Hij was ook aanwezig op de manege in Torhout. De man neemt altijd talrijke foto’s van de ruiters en biedt die na afloop te koop aan. Er stond na de finales al een lange rij aan zijn stand. Maar W.V. had geen zin om te wachten. Hij wilde de foto’s van zijn dochter meteen hebben en stak de hele rij voorbij. N.C. heeft hem duidelijk gemaakt dat hij zijn beurt moest afwachten. Enkele weken geleden waren er op de jumping in Waregem ook al problemen geweest met W.V. Die reageerde agressief en heeft de fotograaf twee slagen verkocht in het gezicht. U moet weten: W.V. is een boom van een vent: 1 meter 90 groot en 110 kilogram zwaar. Mijn cliënt was kansloos. Hij kon vier dagen niet werken en durfde nadien niet meer naar de 13 events dat jaar. Uiteindelijk besloot hij uit pure angst zijn hobby stop te zetten. Want W.V. heeft meer dan 60 paarden in zijn kweekprogramma en is erg gekend. Bijna niemand wilde getuigen tegen hem. Die stopzetting zorgde natuurlijk voor heel wat inkomstenverlies en daarom vorderen we 5.700 euro.” De advocaat van W.V. vraagt echter de vrijspraak. “Er zijn geen slagen uitgedeeld. Niemand was er getuige van en er zijn geen bewijzen. Het was net N.C. die agressief was na het eerdere incident.” Vonnis op 14 mei.