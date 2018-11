Geen verzekeringsbewijs 30 november 2018

02u23 0

In de Keibergstraat in Torhout zette de politie woensdagnacht even na 2 uur een man aan de kant voor een verkeerscontrole. De 45-jarige B.L. uit Torhout bleek niet te beschikken over een geldig verzekeringsbewijs. Hij kreeg een pv mee als waarschuwing. (JHM)