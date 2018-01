Geen treinen... door trampoline op sporen 19 januari 2018

De storm heeft gisterochtend ook tot problemen voor de treinen geleid. Tussen Torhout en Zedelgem was een grote trampoline op de sporen gewaaid. "De machinist kon gelukkig tijdig halt houden en technici bellen", zegt Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel. "Zij konden de trampoline verwijderen, maar daardoor was er drie kwartier geen treinverkeer mogelijk, tot 9.15 uur. Daarna vroegen we aan bewoners dicht bij de sporen om een controle te doen in hun tuinen." (JHM)