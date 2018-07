Geen Parkies door WK voetbal 09 juli 2018

Het eerste parkconcert van Parkies morgenavond in Torhout gaat niet door. Dat heeft de stad bekendgemaakt na de overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië.





Morgenavond spelen de Duivels in de halve finales tegen Frankrijk. In Torhout verwachten ze dan vooral veel volk op de Markt, waar een groot scherm telkens veel volk op de been brengt. Of het optreden van Frimout nog ingehaald wordt, is niet duidelijk. (BHT)