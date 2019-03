Geen nieuwe datum voor carnaval: “Feesten voor twee jaar in 2020" Bart Huysentruyt

12 maart 2019

21u09 0 Torhout Er komt zeker geen nieuwe datum voor de carnavalstoet in Torhout. Dat heeft het stadsbestuur dinsdag beslist.

Afgelopen zondag moest burgemeester Kristof Audenaert de Torhoutse carnavalstoet afgelasten. De opstekende wind gooide roet in het eten en de veiligheidsrisico’s voor zowel bezoekers als deelnemers werden te groot. Geen fijne boodschap voor de carnavalisten die hard gewerkt hebben aan hun praalwagens. “De voorziene vergoeding wordt 100 procent uitbetaald aan de deelnemers”, zegt burgemeester Audenaert. “De stad is de deelnemers dan ook enorm dankbaar voor hun inschrijving, het werk dat ze in de wagens en kostuums staken en de positieve houding van afgelopen zondag. We hopen hun inschrijving ook voor 2020 te mogen ontvangen met de daaraan gekoppelde belofte dat we er samen een knaleditie editie van maken die voor twee jaar zal tellen.” Even werd nog overwogen om deze maand de stoet te hernemen. “Mogelijk gaan we wel nog de traditionele verbranding van Pier Sparre organiseren”, zegt de burgemeester.