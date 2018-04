Geen nieuw station, wel verhoogde perrons 19 april 2018

NMBS en Infrabel starten vanaf volgende maandag 23 april met de verhoging en vernieuwing van de perrons in het station van Torhout. De verhoging van de perrons moet het in- en uitstappen vergemakkelijken. Op de vernieuwde perrons komen nieuwe schuilhuisjes, zitbanken, energiezuinige led-verlichting, luidsprekers en





blindengeleidetegels. Het gaat om een investering van 1,6 miljoen euro. De werken duren een jaar. Eerst wordt de kant van perron 2 aangepakt. Vanaf oktober is het dan aan perron 1. Tijdens de werken worden een aantal parkeerplaatsen als werfzone ingenomen. Na mei 2019 komt ook de fietsenstalling nog aan bod. Over een nieuw stationsgebouw wordt voorlopig niet meer gesproken. (BHT)