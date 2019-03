Geen carnaval in Torhout door stormweer Bart Huysentruyt

10 maart 2019

13u10 0 Torhout Pech voor de carnavalisten in Torhout, waar de zondagsstoet werd afgelast door het stormweer.

Vroeg op de dag had de stad er nog goede hoop op, want het verspreidde de boodschap dat de stoet ondanks het winderige weer zou doorgaan. Maar nauwelijks twee uur later moesten ze dat bericht al bijstellen. “Na overleg met de veiligheidscel,hebben we besloten de Torhoutse carnavalsstoet toch niet te laten doorgaan”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Rekening houdend met het feit dat het stormweer nog erger zal worden bij de start van de stoet, zijn de veiligheidsrisico’s te groot voor zowel deelnemers als bezoekers.” Ook de parken en bossen van de stad zijn afgesloten. Deelnemers aan de stoet kunnen met hun vragen terecht op het nummer 050/89.36.26.