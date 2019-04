Geen buit na inbraak in appartement JHM

02 april 2019

12u04 0

In de Werkenstraat in Torhout braken dieven maandagmiddag de gemeenschappelijke deur van een appartementsgebouw binnen. Ze drongen zo naar binnen maar daar konden ze geen buit maken. Er is enkel schade aan de deur. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en stelde een pv op.