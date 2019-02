Gedaan met parkeren in Hugo Verriestlaan (behalve in het weekend) Bart Huysentruyt

14 februari 2019

10u14 0 Torhout Het stadsbestuur van Torhout roept het parkeren in de drukke Hugo Verriestlaan een halt toe. Vermoedelijk vanaf april zal je er enkel nog in het weekend je wagen kunnen plaatsen.

De Hugo Verriestlaan is sinds de komst van de op- en afrit E403 in Torhout steeds drukker geworden. Veel chauffeurs gebruiken de route Brildam-Hugo Verriestlaan-Keibergstraat om aan de oostzijde van Torhout te kunnen geraken. In de woonstraat Hugo Verriestlaan geldt nu een beurtelings parkerenregime. Maar als wagens moeten kruisen, zorgt dat vaak voor opstoppingen en ergernis. “In samenspraak met de bewoners is afgesproken dat er tijdens de week niet meer mag geparkeerd worden in de straat", zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Dat zal de verkeerscirculatie, maar ook de veiligheid voor fietsers verhogen. Tijdens de weekends laten we parkeren wel nog toe, maar dan enkel aan de kant van de onpare huisnummers. In de weekends is het immers minder druk in de Hugo Verriestlaan.” De gemeenteraad moet wel nog goedkeuring verlenen. Ten vroegste vanaf april wordt de nieuwe regeling toegepast.