Gastgezinnen gezocht voor wereldfestival KA-dans 12 juli 2018

Torhout Het wereldfestival KA-dans in Wijnendale en Torhout maakt van 11 tot en met 15 augustus zijn comeback.

Het festival, dat in 1973 van start ging onder impuls van Chiro Jomada en lange tijd gekend was onder de naam Kasteelfeesten, gaat een nieuw leven tegemoet onder de hoede van Werkgroep KA-dans. Vijf dagen lang is het genieten van optredens en activiteiten. De groepen die het festival tijdens deze editie opluisteren, komen uit Colombia, Ecuador, India, Macedonië en Polen. Een eerste eyecatcher is de straatparade op zaterdag 11 augustus in Torhout. Vanaf 13.45 uur is het verzamelen geblazen in de Stationsstraat. Een dag later is er feest in Wijnendale, met het festival vanaf 15 uur in een feesttent aan de kerk. Er zijn een cultuurmarkt, kinderanimatie en streetfood. Tijdens de daaropvolgende dagen zijn er nog galavoorstellingen, een seniorendag en een afscheidsbarbecue. KA-dans zoekt nog gastgezinnen voor de 160 jonge dansers en muzikanten. Kandidaten kunnen zich aanmelden op www.ka-dans.be, via kadans-festival@gmail.com of op 0486/23.14.55. (BHT)