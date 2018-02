Gaslek na ongeval 06 februari 2018

02u47 0

In de Ernest Claeslaan in Torhout veroorzaakte een 73-jarige vrouw zondagavond rond 23.15 uur een bijzonder ongeval. I.G. reed met haar wagen tegen een geparkeerde auto die door de klap vooruit schoot en tegen een brievenbus knalde. In die brievenbus zat de gasmeter verwerkt waardoor een lek ontstond. De vrouw zelf kwam met haar wagen tot stilstand tegen een derde wagen, die ook geparkeerd stond. Omwille van het gaslek kwam Infrax ter plaatse om de gasleiding te herstellen. De bejaarde vrouw legde na het ongeval een positieve ademtest af en zag haar rijbewijs voor 15 dagen ingehouden. (JHM)