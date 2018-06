Garage en bestelwagen vernield na zware brand 13 juni 2018

02u23 0 Torhout In de Sint-Henricusstraat in Torhout is gisterochtend een zware brand uitgebroken in een garage naast een villa. Het volledige gebouw en een bestelwagen zijn vernield. De oorzaak is voorlopig onbekend.

Het vuur ontstond even na 5 uur. De bewoners hoorden het alarm afgaan en konden enkel vaststellen dat het vuur meteen hevig woedde.





De man des huizes slaagde er nog net in om een Porsche, die voor de garage stond geparkeerd, weg te rijden. De brandweerkorpsen van Torhout en Gits kwamen ter plaatse en probeerden de vlammenzee onder controle te krijgen. Dat lukte uiteindelijk relatief snel, maar toch konden ze niet voorkomen dat de garage volledig in vlammen opging. Ook een bestelwagen die in het bijgebouw stond, is volledig vernield. De brandweer kon uiteindelijk wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende villa. Buiten wat rookontwikkeling in het huis, bleef de woning gespaard. Ook de bewoners kwamen er met de schrik van af. De brandweer bleef wel nog een hele tijd ter plaatse om na te blussen. Na de bluswerken werd de enorme ravage pas helemaal duidelijk. Voorlopig is het niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Het parket van Brugge besloot een branddeskundige aan te stellen om de precieze oorzaak te achterhalen. De Sint-Henricusstraat was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Door het vroege uur bleef de hinder beperkt.





