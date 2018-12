Gaf CD&V verkiezingsuitgaven niet allemaal aan? N-VA dient klacht in Bart Huysentruyt

09 december 2018

N-VA Torhout heeft bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht ingediend tegen CD&V Torhout. Volgens de oppositiepartij heeft CD&V duizenden euro’s aan verkiezingsuitgaven niet aangegeven.

Het bedrag dat politieke partijen mogen uitgeven aan hun verkiezingspropaganda is strikt gelimiteerd en hangt af van het aantal kiezers. In Torhout bedraagt het plafond 17.222 euro per partij en 1.290 euro per kandidaat. Volgens de officiële aangifte spendeerde meerderheidspartij CD&V bijna 16.900 euro aan de campagne. “Maar dat klopt niet", zegt toekomstig raadslid Koen Sap (N-VA). “OCMW-voorzitter Joost Cuvelier rekende bijvoorbeeld niks aan voor het maken van zes Facebook-filmpjes. Drie weken op rij plaatste CD&V een advertentie in de Krant van West-Vlaanderen. Dat kost zo’n 4.000 euro maar dat is nergens terug te vinden in de verkiezingsuitgaven.” Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) reageerde al op Facebook. “Wij hebben niets te verbergen”, zegt hij. “Al onze uitgaven zijn correct aangegeven en die filmpjes van Joost Cuvelier zijn gratis gemaakt door zijn zoon.” Bij een bewuste overschrijding van de uitgavenlimiet kan een kandidaat tijdelijk geschorst worden als raadslid of in het ergste geval zelfs zijn mandaat als raadslid verliezen.