Ga op date in jarig zwembad BHT

31 januari 2019

Het stedelijk zwembad van Torhout viert de vijftigste verjaardag en dat gaat gepaard met leuke activiteiten.

Op 1 april 1969, 50 jaar geleden dus, opende het zwembad voor het eerst haar deuren. Die verjaardag wordt een heel jaar lang gevierd. Onder alle zwemmers die komen zwemmen tijdens de publieke zwemuren, worden maandelijks twee winnaars getrokken. De eerste krijgt een 20-beurtenkaart, de tweede een mooi badlaken. Op Valentijnsdag 14 februari staat alles in het teken van de liefde. Tussen 18 en 19 uur kan je romantisch zwemmen, op aangepaste muziek en in een gezellige sfeer. Vanaf 19 tot 21 uur is er Swim Date. Koppels én vrijgezellen die op zoek zijn naar een leuke date, krijgen een aantal zwemproeven voorgeschoteld. Het winnende koppel krijgt een waardebon voor een romantisch etentje in een Torhouts restaurant. Alle deelnemers genieten na de zwembeurt van een glaasje cava en een hapje. Inschrijven hiervoor is noodzakelijk en kan nu al via www.torhout.be/swim-date. Voor kinderen van 9 tot 14 jaar is er initiatie haaien- en meerminzwemmen. De initiaties vinden plaats op 16, 20, 23 en 27 februari, telkens van 16 tot 17 uur. Ter plaatse krijg je een monovin en kan je ook een echt meerminpakje of haaienpak aantrekken als je dat wil. Deelnemen kost 4 euro, zwembeurt, les en gebruik materiaal inbegrepen. Inschrijven kan vanaf 1 februari op de website www.torhout.be/haaien-en-meerminzwemmen.