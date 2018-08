Franse vrouwen gebruiken geweld in Brantano 31 augustus 2018

In de Brantano schoenenwinkel langs de Noordlaan in Torhout hebben drie jonge Franse dames woensdagavond geweld gebruikt bij een diefstal. De drie dames van 24, 25 en 27 jaar oud probeerden even voor sluitingstijd om een paar schoenen te stelen. Ze werden echter betrapt door de uitbaatster waarop een discussie ontstond. Daarbij gebruikten ze geweld om naar buiten te vluchten. Niemand raakte gewond. Een van de dames kon ter plaatse gehouden worden tot de komst van de politie, de twee anderen werden later in de buurt door de politie opgepakt. De drie vrouwen zijn gearresteerd en zullen voor de onderzoeksrechter worden gebracht. (JHM)