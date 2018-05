Fikse celstraf voor speeddealer 29 mei 2018

Een man uit Torhout heeft achttien maanden cel gekregen omdat hij speed dealde. Filip D. werd door agenten betrapt tijdens een huiszoeking. In zijn woning werden 53 zakjes gevonden die gebruikt worden om de drugs in te doen.





Bovendien werd bij een verkeerscontrole eerder in Brugge al 50 gram speed en 1.633 euro in zijn wagen gevonden. Ondanks die grotere hoeveelheid kreeg D. de kans om niet voor de rechter te komen en alles in strafbemiddeling af te handelen, maar daarin faalde hij. "Zijn gezin is getekend door drugsmisbruik en voor hem is het moeilijk ermee te stoppen", sprak zijn advocaat. De man kreeg zijn celstraf met uitstel onder voorwaarden. (JHM)