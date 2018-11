Fietstunnel aan Tuinstraat 20 november 2018

De stad Torhout en de provincie West-Vlaanderen starten in april 2019 met de aanleg van een nieuwe fietstunnel ter hoogte van de Tuin- en Lichterveldestraat. De fietstunnel moet vooral voor fietsende schooljongeren een veilig alternatief zijn tussen de scholen in het centrum en de wijken De Goede Herder, Torhout-Oost en Lichtervelde. De tunnel past in het project rond het nieuwe bedrijventerrein langs de Roeselaarse Weg. Dat krijgt momenteel vorm dankzij de aanleg van toegangswegen. De toekomstige fietssnelweg tussen Torhout en Lichtervelde zal een breedte hebben van 3 meter. Er komt een fietsbrug over de Tinnenburgstraat en een fietstunnel onder de spoorweg tussen de Tuinstraat en de Lichterveldestraat. De brug vormt het beginpunt voor de latere ontwikkeling van de stationsomgeving. De betonnen koker voor de tunnel wordt volledig ter plaatse gemaakt. Na de uitbouw wordt de koker op niveau onder het spoor geschoven. Het gaat om een project van 2,1 miljoen euro.





(BHT)