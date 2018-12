Fietsster lichtgewond na aanrijding JHM

09 december 2018

In de Tinnenburgstraat in het centrum van Torhout raakte een fietsster zaterdag in de voormiddag lichtgewond na een aanrijding. De 49-jarige L.C. uit Torhout reed er in haar personenwagen tot aan het kruispunt met de Viaductstraat op het moment dat de 47-jarige G.D. uit Torhout er met haar fiets passeerde. Er volgde een aanrijding maar wie in fout is bij het verkeersongeval is niet duidelijk. De fietsster kwam ten val en moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het Sint-Rembertziekenhuis voor verdere verzorging.