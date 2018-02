Fietsster aangereden 09 februari 2018

02u51 2

In de Bruggestraat in Torhout is een fietsster aangereden. De 45-jarige H.V. uit Torhout raakte lichtgewond. De bestuurder van de auto, de 25-jarige A.S. uit Torhout, bleef ongedeerd en had niet gedronken. (JHM)