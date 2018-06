Fietsster (77) zwaargewond na aanrijding 06 juni 2018

Een 77-jarige vrouw uit Torhout is maandagmiddag zwaargewond geraakt toen ze op haar fiets werd aangereden. L.L. fietste in de Bruggestraat richting Karel De Goedelaan komende van de rotonde met Sint-Jozefstraat. Aan het kruispunt met de Bruggestraat werd ze aangereden door de 60-jarige automobilist N.D uit Roeselare. Door de botsing raakte de bejaarde fietsster zwaargewond en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)