Fietssnelweg Groene 62 niet door industrieterrein: "Te gevaarlijk" 22 juni 2018

03u00 0 Torhout De Groen-fractie in de provincieraad pleit er vergeefs voor om de fietssnelweg Groene 62 tussen Oostende en Torhout door te trekken richting Bruggestraat en verderop naar Lichtervelde, en wel door het industrieterrein.

Dat was ook het oorspronkelijke plan, maar de provincie ziet daar voorlopig van af, omdat er dan door een industriegebied moet gefietst worden en dat mag niet. "Momenteel stopt het fietspad aan de Aartrijkestraat en loopt het dus niet door richting stadscentrum van Torhout, tenzij je de drukke baan neemt", zegt Gerda Schotte (Groen).





Gescheiden fietspaden

"In een tijd waarin overal gepleit wordt voor veilige fietsverbindingen, is dat niet meer te verantwoorden. Ook voor mensen die werken op het industrieterrein, zou de aansluiting met de Groene 62 een goede zaak zijn. Zo'n pad kan bovendien erg veilig ingericht worden, zodat er geen conflicten ontstaan met zwaar vervoer. We denken bijvoorbeeld aan gescheiden fietspaden", stelt Schotte.





Oude Gentweg

Volgens gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Bart Naeyaert (CD&V) was het de bedoeling om de oude spoorbedding verder te volgen, maar biedt de doortocht in een industrieterrein geen meerwaarde. "Het zou echt te gevaarlijk worden. We bekijken nu of we via een andere doorsteek, mogelijk langs de Oude Gentweg, toch de verbinding kunnen maken richting Pottebezemstraat en centrum. Die piste wordt nu onderzocht." (BHT)