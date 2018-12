Fietsers lichtgewond na twee aanrijdingen JHM

21 december 2018

10u08 0

Bij twee aanrijdingen waarbij fietsers betrokken waren zijn donderdagmiddag in Torhout twee gewonden gevallen. In de Bruggestraat kwam het rond 16 uur tot een botsing ter hoogte van de Sint-Jozefstraat tussen de wagen van de 55-jarige S.D. uit Roeselare en fietser B.B. De 49-jarige man moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Anderhalf uur later parkeerde de 27-jarige K.V. uit Lichtervelde haar wagen in de Zwaluwstraat en lette niet goed op toen ze haar portier opende. De eveneens 27-jarige R.A. uit Torhout knalde met haar fiets tegen het openstaande portier. Ook die vrouw werd met lichte verwondingen naar het Sint-Rembertziekenhuis gebracht.