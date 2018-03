Fietser sterft na val onderweg naar huis 19 maart 2018

02u23 0 Torhout In Torhout is vrijdagnacht W.V. (53) om het leven gekomen na een val met de fiets. De Torhoutenaar, vader van twee kinderen, kwam van een quiz en was op weg naar huis. Het slachtoffer werd pas uren na de val gevonden. Alle hulp kwam echter te laat.

Een voorbijganger trof vrijdagnacht rond 4.30 uur de gevallen fietser aan speelplein De Warande in de Aartrijkestraat aan. W.V. was op weg naar huis na een quiz in parochiezaal De Biekorf in de Steenveldstraat en was daar rond 1 uur vertrokken. De fietser was achter een haagje gevallen en bleef vermoedelijk daardoor daarom zo lang uit het zicht. De voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar ter plaatse konden de artsen en ambulanciers enkel nog het overlijden van W.V. vaststellen.





Doodsoorzaak

De brandweer plaatste een tent over het lichaam en de begrafenisondernemer kwam ter plaatse. "Er waren geen onmiddellijke sporen van een aanrijding op te merken. De man is om een ongekende reden ten val gekomen", zegt Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.





Er is een wetsdokter aangesteld die het lichaam zal onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen.





W.V. laat een vrouw, twee kinderen, zijn ouders en een broer na. De familie is in diepe rouw. De zus van W.V. stierf twee jaar geleden aan een ziekte, wat het verlies voor de familie des te groter maakt. (BBO)