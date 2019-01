Fietser lichtgewond na aanrijding op zebrapad JHM

18 januari 2019

09u01

In de Vredelaan in Torhout raakte een 55-jarige fietsster donderdagavond lichtgewond na een aanrijding. A.V. uit Torhout stak met haar fiets het zebrapad over maar werd er aangereden. De 21-jarige J.V. reed er met zijn auto richting N33 en was gestopt ter hoogte van de Langepijpstraat om de fietsster over te laten, die vanuit de Molenstraat kwam en de Langepijpstraat in wilde fietsen. De achteropkomende 26-jarige I.H.0 uit Kortemark had dit echter te laat gezien en reed J.V. aan. Die belandde op zijn beurt tegen de fietsster die werd weg gekatapulteerd en op het andere rijvak terecht kwam. Ze raakte gelukkig maar lichtgewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.