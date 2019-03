Fietser komt op motorkap terecht na aanrijding JHM

25 maart 2019

Op de Brildam in Torhout is een 60-jarige fietsster op de motorkap van een wagen terechtgekomen na een aanrijding. Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 07.45 uur. De 71-jarige W.S. uit Torhout was er met zijn personenwagen de straat ingereden en kwam in botsing met fietsster I.D. De vrouw raakte bij haar val op de motorkap van de wagen lichtgewond en moest voor verzorging naar het AZ Sint-Rembertziekenhuis. De politie kwam er de nodige vaststellingen doen.