Fietser knalt tegen portier 17 november 2018

In de Bruggestraat is een fietser gewond geraakt, nadat hij tegen een net geopend portier van een wagen was geknald. De 55-jarige D.B. uit Koekelare was net de geparkeerde wagen aan het passeren toen de 79-jarige W.M. uit De Haan zijn portier opende om uit te stappen. De fietser is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)