Fietser gewond na botsing 04 augustus 2018

02u31 0

In de Tinnenburgstraat in Torhout is een 74-jarige man uit Torhout gisterenochtend lichtgewond geraakt nadat hij op zijn fiets aangereden werd. Aan het kruispunt met de Tuinstraat werd fietser F.C. aangereden door automobilist G.R. (71) uit Torhout. F.C. werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (JHM)