Fietser aangereden 20 januari 2018

In de Roeselaarseweg in Torhout is het gisterenochtend tot een aanrijding gekomen tussen een wagen, bestuurd door N.R. uit Torhout, en een fietser. De 56-jarige W.M. uit het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge kwam daarbij ten val en moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. (JHM)