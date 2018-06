Fiems sluit na halve eeuw de deuren 28 juni 2018

De bekende fotografiezaak Fiems op het Hoedenmakersplein sluit na bijna een halve eeuw de deuren.





Dieter Fiems, die de zaak overnam van zijn vader Nand, heeft gisteren zijn laatste toestellen verkocht. Nand Fiems, die al de zeventig voorbij is, is zelf ook een begenadigd fotograaf. Zijn zoon zet de zaak nu stop en wil zich op nieuwe uitdagingen storten. Het pand zal verhuurd worden. Klanten worden doorverwezen naar Verfaillie-Bauwens in Waardamme. (BHT)