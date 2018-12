Femke Verhoye (35) nieuwe voorzitter sp.a Bart Huysentruyt

16 december 2018

08u44 0

Sp.a Torhout, vanaf januari voor het eerst sinds 36 jaar weer in het stadsbestuur, heeft een flinke verjongingskuur doorgevoerd in haar bestuur. Voorzitter Danny Boussauw neemt afscheid als voorzitter. “Tijd voor de jeugd”, vindt hij. “We zijn blij dat we weer mee kunnen besturen in Torhout, maar willen alle kansen geven aan jonge mensen om dat mee vorm te geven.” De nieuwe partijvoorzitter in de stad is de 35-jarige Femke Verhoye. Zij werkt bij de FOD Economie als hoofd massafraude, consumentenbedrog en bescherming van ondernemingen. Birgen Cuffez volgt Martine Vanwalleghem op als secretaris en Eddy Denolf neemt de taak van Paul Dieryckx als penningmeester over. Isabel Laceur wordt ondervoorzitster en Ine Debruyne de verantwoordelijke voor de communicatie.