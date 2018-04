Feestelijke reünie in de maak voor tachtigjarigen 24 april 2018

In 't Gravenhof komen eind dit jaar de in 1938 geboren Torhoutenaars, oud-Torhoutenaars en partners tijdens een feestelijke reünie bijeen.





Dat feest - op donderdag 6 december vanaf 11 uur - vindt om de vijf jaar plaats, met in 2013 nog 57 75-jarigen en 55 partners. Bert Dumoulin geeft een optreden met muziek van de jaren 50 en 60 met dans. Op de foto staan de organisatoren. Wie erbij wil zijn, kan Walter Vanhoutte contacteren op 050/21.16.34.





(BHT)