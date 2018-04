Feestelijke opening Amazoneplein op 27 mei 07 april 2018

Er is een datum bekend voor de feestelijke opening van het vernieuwde Amazoneplein op Torhout-Oost. Op 27 mei wordt het plein geopend tijdens Feest in't Groen. Iedereen is er welkom. Er werd net meer dan een half jaar gewerkt aan het plein. De werken schoten in het voorjaar goed op. De betonbasis voor het terras waar het waterbekken ligt, is aangelegd, net als de kronkelende padenstructuur, de verhoogde taluds, het amfitheater en de wadi's. Sinds 2014 is er sprake van de heraanleg van het plein, een grasvlakte van 8.000 vierkante meter. De tuin van de omwonenden loopt geregeld onder en daarom werd het plein een meter afgegraven en werd die aarde gebruikt voor de verhoogde wandelpaden. De werken kosten 55.000 euro. De peuterspeeltuin blijft, de voetbaldoelen worden teruggezet. (JHM)