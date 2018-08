Familiezorg zoekt huishoudhulpen 24 augustus 2018

Familiezorg West-Vlaanderen vzw organiseert een kennismakingsdag voor huishoudhulpen. De thuiszorgdienst heeft momenteel heel wat vacatures in Torhout en omstreken. "Onze huishoudhulpen houden van netheid en gezelligheid en kiezen elke dag opnieuw voor een zinvolle opdracht waarvoor ze veel waardering krijgen", zegt Linda Bonte, directie zorg voor medewerkers. "Bovendien werken ze dicht bij huis en worden ze professioneel ondersteund." Wie zich kandidaat wil stellen of gewoon even wil kennismaken, is op donderdag 6 september tussen 15 en 18.30 uur welkom in het regiohuis van Familiezorg West-Vlaanderen vzw in de Sint-Rembertlaan 20. (BHT)