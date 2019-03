Extra afvoer voor wateroverlast 't Hoge Bart Huysentruyt

26 maart 2019

15u22 0 Torhout Aquafin legt in opdracht van de stad een bijkomende afvoerleiding aan het om de wateroverlast komende van ‘t Hoge en de Oostendestraat op te vangen.

Het gaat om een werk langs de Zomerstraat en Landstraat. In de Zomerstraat en Landstraat wordt in het bebouwde deel een gescheiden riool aangelegd, in de open velden komt een brede gracht met grote opvangcapaciteit. Tegelijk richt de stad de kruispunten met de Beukenstraat, Revinzestraat en Landstraat herin. De fiets- en wandelverbinding tussen Zomerstraat en het toekomstig woonproject van De Mandel in de Pastoriestraat wordt mee geïntegreerd.