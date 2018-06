Ex-werknemers "als huisvuil buiten gezet" door elektrozaak Reniers 12 juni 2018

02u33 0 Torhout Drie ex-werknemers van elektrozaak Reniers in de Oostendestraat in Torhout hebben gisteren actie gevoerd aan het gebouw van hun vroegere werkgever.

Reniers sloot onlangs na 75 jaar de deuren door een vereffening. De zaakvoerders vonden geen opvolging en hielden ermee op.





Volgens de vroegere werknemers is het afscheid niet bepaald in beste stemming verlopen. "De kmo waar we tewerkgesteld waren, heeft ons vorig jaar collectief ontslagen", zeggen Carine Van Exem, Willy Eeckloo en Christof Gheerardyn. De eerste twee hebben 29 jaar voor Reniers gewerkt, Christof 23 jaar. Ze voerden gisteren, tijdens een veilingdag, twee uur actie met een spandoek en een zwarte vlag. De ex-werknemers vernoemden de naam van hun voormalige werkgever niet, maar gingen wel in de nabijheid van de zaak staan.





"Vanaf dag één van ons ontslag werd gemeld dat wij geen ontslagvergoeding zouden krijgen, terwijl we daar volgens de wet zeker recht op hebben. Alle leveranciers werden vooraf betaald. Er blijft geen cent over voor ons."





De drie, samen met een andere ex-werknemer Geert Geldof, namen een gespecialiseerd advocatenbureau onder de arm en dienden zelfs klacht in bij de politie.





Zaakvoerder Fernand Reniers begrijpt de aantijgingen niet. "Het is nog allemaal erg voorbarig, want de vereffening is nog niet rond. We zijn nog volop aan het uitverkopen. We zijn wél van plan om ontslagvergoeding te betalen, als daar voldoende geld voor is."(BHT)