Ex-Miss België geeft vandaag stijladvies in nieuwe modezaak 25 augustus 2018

Ex-Miss België Justine De Jonckheere komt vandaag tussen 16 en 19 uur langs in Torhout voor de opening van de nieuwe modezaak Arcade in de Oostendestraat 268. Dat is een 'schoenenwinkel met totaalbeleving', zoals de jonge zaakvoerder Thijs Simoen (31) het noemt. Hij baat al enkele jaren Arcade Shoes & Bags uit in De Haan en start nu met een tweede winkel.





"Dit is geen gewone schoenenwinkel", zegt hij. "We verkopen ook kledij en accessoires. Handtassen zijn ook een belangrijk onderdeel van ons assortiment. Een derde van ons aanbod is gericht op heren. Die zijn dus ook meer dan welkom." In de winkel is er ook een koffiebar geïnstalleerd. Arcade is geopend tussen 10 en 21 uur. (BHT)