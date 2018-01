Enkel vrouwelijke schepenen zweren alcohol af 27 januari 2018

In Torhout doen enkel de vrouwelijke schepenen mee aan Tournée Minerale.





De mannen kunnen hun Thouroutenaere (het plaatselijke biertje, red.) blijkbaar niet missen, al houdt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) zijn beslissing nog even in beraad. "Een spijtige zaak", vindt schepen van Volksgezondheid Rita Dewulf (CD&V). "Vorig jaar deden de mannen ook al niet mee en we hoopten dat ze het dit jaar wel zouden doen. Het lijkt me niet slecht om de lever eens een adempauze te gunnen. Door deel te nemen, willen we anderen aansporen om dit ook te doen."





Een alcoholvrije cocktail staat alvast op de kaart van de foyer van het cultureel centrum. Gemeenteraadsleden Bertrand Vander Donckt (Groen) en Martine Vanwalleghem (sp.a) en OCMW-raadslid Marc Casteleyn (CD&V) zegden wel al hun deelname toe. (BHT)





