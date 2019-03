Elektriciteitspaal knakt af na ongeval JHM

29 maart 2019

09u50 0

Bij een ongeval langs de Kortemark-Ellestraat in Torhout is een elektriciteitspaal donderdagnacht om 3.30 uur afgekraakt. De 39-jarige E.D. uit Kortemark reed in de nacht van donderdag op vrijdag richting Kortemark toen ze plots afweek van haar rijbaan en tegen een elektriciteitspaal botste. Die kraakte af en de kabels hingen over de baan. E.D. raakte bij het ongeval niet gewond maar haar wagen is total loss. Door de gevaarlijke situatie moest de baan volledig afgesloten worden en moest Infrax ter plaatse komen om de paal te herstellen. E.D. legde een positieve ademtest af maar haar rijbewijs kon niet ingetrokken worden aangezien ze die niet bij zich had.