Eindelijk: nieuwe gemeenteraad van Torhout geïnstalleerd Bart Huysentruyt

28 januari 2019

19u47 0 Torhout Het heeft wat tijd gekost, maar de nieuwe gemeenteraad van Torhout is maandagavond geïnstalleerd.

De vertraging had te maken met een klacht van kersvers N-VA-raadslid Koen Sap over de verkiezingsuitgaven van CD&V in de aanloop naar zondag 14 oktober 2018. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen volgde uiteindelijk niet de opmerkingen van de klager en verklaarde de verkiezingsuitslag als geldig. Daarom kon de gemeenteraad niet geïnstalleerd worden aan het begin van de maand, zoals oorspronkelijk voorzien was. Opmerkelijk: het was oud-burgemeester Norbert De Cuyper (CD&V) die de vergadering in het atrium van het Stadskantoor in goede banen leidde. Hij begon met zijn felicitaties over te maken aan de nieuwe burgemeester Kristof Audenaert, ook al van CD&V. Audenaert is sinds 1 januari al aangesteld als burgemeester.