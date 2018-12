Eindelijk: alle 28 fietsers in orde bij controle JHM

11 december 2018

15u37 0

De lokale politie Kouter hield de afgelopen weken meermaals per week een fietscontrole. Vaak gebeurde dat ‘s ochtends waarbij vooral de verlichting van fietsende scholieren werd gecontroleerd. En alhoewel de meesten daarmee in orde waren, waren er altijd bij die het lieten afweten. Dat was deze keer niet het geval bij een controle in de Oostendestraat. Daar waren alle 28 fietsers dinsdagochtend in orde. De komende dagen kunnen nog fietscontroles plaatsvinden.