Eigenaar doet oproep na diefstal: "Wie zag Peugeot 307cc?" 19 februari 2018

02u38 19

In Zedelgem werd gisterenmorgen een Peugeot 307cc gestolen. De wagen, eigendom van Santana Degrendele uit Torhout, stond geparkeerd aan café Twidden Drempel in de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. "Het moet iemand geweest zijn die ook in dat café zat, gezien mijn sleutelbos daar lag en mijn huissleutels in de toiletten werden teruggevonden. Een deel van mijn spullen werd gedumpt op de parking van Domein d'Aertrycke in Torhout", zegt Santana Degrendele. Ze deed aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart. "Mijn nummerplaat is 1-RSY-890. Wie mijn auto heeft gezien, verzoek ik contact op te nemen met de politiezone Het Houtsche", aldus slachtoffer Santana Degrendele.





(MMB/BBO)