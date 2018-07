Eigenaar bestelwagen betrapt inbrekers en krijgt slaag 20 juli 2018

In de Groenhovestraat in Torhout zijn twee inbrekers gisterenmorgen op heterdaad betrapt, toen ze wilden inbreken in een bestelwagen. De twee mannen braken rond 7 uur de achterdeuren open van het voertuig dat op de oprit van de eigenaar geparkeerd stond.





Die hoorde lawaai en ging buiten een kijkje nemen. De dieven werden opgeschrikt en probeerden te vluchten, maar de eigenaar van de bestelwagen zette meteen de achtervolging in. Eén van de inbrekers gaf hem uiteindelijk met een metalen voorwerp een slag op z'n oog, waarop hij samen met z'n kompaan kon ontkomen in de richting van het Groenhovebos.





Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Uit de bestelwagen werd op het eerste zicht niets gestolen.





(SDVO)