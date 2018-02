Eerste tickets Land of Love uitverkocht in enkele seconden 09 februari 2018

De kaarten voor het dancefestival Land of Love, op 25 augustus in Torhout, vliegen de deur uit. De eerste 'early bird'-tickets waren woensdag na enkele seconden al allemaal verkocht. "Vorig jaar duurde het een kwartier, nu enkele seconden. Het is waanzinnig", zegt Frederick Muys.





De goedkoopste tickets werden aan 30 euro aangeboden. Intussen is de tweede 'wave' gestart met tickets aan 35 euro. "Gezien de grote vraag verwachten we dat deze wave ook heel binnenkort uitverkocht zal zijn", zegt Muys, die ook al alle viptickets van de hand deed. Businesspakketten zijn nog beschikbaar via e-mail: info@ landoflove.be. (BHT)