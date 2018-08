Eerste Foodstival in stadspark 31 augustus 2018

Torhout ontvangt in het derde weekend van september culinaire ambiance in het stadspark. Voglio Events & Activities organiseert er samen met de stad het nieuwe Foodstival. De festiviteiten vinden plaats op zaterdag 15 september tussen 11 en 23 uur en op zondag 16 september van 11 tot 22 uur. Een dozijn foodtrucks, een chill- en eetzone, kinderanimatie, cocktailbar en een dj-caravan moeten veel bezoekers lokken. Organisator Christof Seynaeve boekte met zijn concept al succes in Izegem. De toegang is gratis. (BHT)